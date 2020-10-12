Anadolu Efes için Corendon'dan özel takım uçağı

Anadolu Efes, Almanya'nın Berlin ve Litvanya'nın Kaunas şehirlerinde oynayacağı EuroLeague maçlarına kulüp partneri Corendon Airlines'ın özel olarak hazırladığı takım uçağıyla gidiyor. Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin bu iki ülkeye giderken kendileri için hazırlanan Boeing 737-800'ün içinde Anadolu Efes Spor Kulübü temalı giydirmeler de yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş öncesinde Kaptan Pilot Yücel Ceylan Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay'a uçak maketi hediye ederken, Balbay da Ceylan'a imzalı forma hediye etti. Partnerlik anlaşması kapsamında Anadolu Efes kafilesi ilk uçuşunu şirketin en yoğun uçuş noktalarından biri olan Berlin'e gerçekleştirdi.

Covid-19 salgını ile ilgili tüm tedbirler alındı

İstanbul Havalimanı'nda buluşan Anadolu Efes kafilesini uçuş ekipleri karşılarken kafile için İstanbul Havalimanı'ndaki Corendon Airlines noktalarında ve uçak içinde gerekli tüm salgın tedbirleri de alındı. Özel takım uçağına Anadolu Efes kafilesi dışında yolcu alınmadı.

Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.