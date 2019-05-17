Anadolu Oyuncak Müzesi 2 gün ücretsiz

Anadolu Oyuncak Müzesi, Müzeler Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 2 gün tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, hafta sonu ziyaretçilerini 2 gün boyunca ücret almadan ağırlayacak. Müzeler Günü nedeniyle 18 Mayıs Cumartesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pazar günü Anadolu Oyuncak Müzesi ücretsiz olarak gezilebilecek. Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olan Anadolu Oyuncak Müzesi, tüm gün ziyaret edilebilecek. 13 bine yakın oyuncağı içerisinde barındıran Anadolu Oyuncak Müzesi, açıldığı ilk yıl 526 bin 373 ziyaretçi sayısına ulaştı