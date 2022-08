Anadolu Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nde yaz partisi

Anadolu Oyuncak Müzesi Oyuncak ve Sanat Atölyesi Yaz Partisi'nde eğlenceli saatler geçiren çocuklar, yaptıkları eserleri ailelerine sergileyerek keyifli dakikalar geçirdi.

Kepez Belediyesinin Dokumapark'ta kurduğu Anadolu Oyuncak Müzesi, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlarken, bir yandan da Oyuncak ve Sanat Atölyesi ile çocukların dünyasını renklendiriyor. Anadolu Oyuncak Müzesi Oyuncak ve Sanat Atölyesi, çocukların yaz tatilini verimli kullanabilmesi amacıyla yaz partisi etkinliği düzenledi. Zihin ve beden geliştirici etkinliğin yer aldığı yaz partisinde, çocuklar kendi el emekleri ile yaptıkları oyuncaklarla oynamanın da keyfini yaşadılar. Anne ve çocuk arasındaki iletişimi arttıran yaz partisinde, çocuklar havuz keyfi yaşadı ve su dolu balonlarla belirlenen hedeflere atış yaptı. Eğlenceli müziklerle dans eden çocuklar, anneleriyle birlikte hayal gücünü zorlayan ve el becerisini ortaya çıkaran çalışmalar gerçekleştirdi ve çocuklar güzel bir ortamı paylaşma imkanı buldu.

Partiler, şenlikler

Atölyede partiler ve şenliklerde düzenlenerek, çocukların iç dünyasının dışavurumu sağlanıyor. Oyuncak ve sanat atölyesi, her yaş grubuna hitap ederek, çocukların gelişim alanlarını destekleyip sanatı oyunla birleştirerek her gün farklı çalışmalara kapı açıyor. Saatlik seanslar şeklinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, büyük yaş grupları ve okul grupları da katılım sağlıyor. Anadolu Oyuncak Müzesi'nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi'nin çalışmalarına katılmak isteyenler (0242) 334 09 00 nolu telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilirler. Her farklı yaşa uygun atölye çalışmalarının yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi Oyuncak ve Sanat Atölyesi eğlenceli dakikalar geçirmek isteyen tüm çocukları Dokumapark'a bekliyor.