Anadolu propolisli içeceğe uluslararası "Mükemmel Lezzet" ödülü

BEE'O Propolis Kara Mürverli Çocuk Shot, Akdeniz Lezzet Ödülleri Yarışması'nda “Mükemmel Lezzet” kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Lezzet Ödülleri Yarışması'nın (Mediterranean Taste Awards) kazananları belirlendi. Çocuklara özel olarak üretilen, patentli formüle ve inovatif değere sahip BEE'O Propolis Kara Mürverli Çocuk Shot, “Excellent Taste” kategorisinde gümüş madalya ödülüne layık görüldü. İtalya, Yunanistan, İngiltere gibi pek çok farklı kültürden jüri üyelerinin yer aldığı uluslararası yarışmada “Mükemmel Lezzet” kategorisinde gümüş madalyaya layık görülen BEE'O Propolis Kara Mürverli Çocuk Shot'ın içeriğinde; Anadolu Propolisi (A.P.E), kara mürver, keçi boyunuzu ve ham bal bulunuyor. BEE'O Propolis Kara Mürverli Çocuk Shot'un, günde 1 adet tüketildiğinde çocukların günlük C vitamini ihtiyacını karşıladığı ifade edildi.

"Çocuklara özel ürünler geliştirmeye devam ediyoruz"

Yarışmada ödüle layık görülen formülün geliştiricisi Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Eşsiz fenolik ve flavonoid bileşimine sahip Anadolu propolisinin, içim kolaylığı sunan bu harika lezzetle çocukların beslenmesine dahil edilmesi çok önemli. BEE'O Propolis Kara Mürverli Çocuk Shot, içeriğindeki doğal C vitamini ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna destek olurken aynı zamanda içeriğindeki kara mürver meyvesi ve Anadolu propolisi sayesinde fenolik ve flavonoidlerin beslenmeye dahil edilmesine de imkân tanıyor. Bizi bu anlamlı ödül ile onurlandıran değerli jüri üyelerine, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Uluslararası alanda layık görüldüğümüz 70'e varan ödülle ülkemizi gururla temsil etmekten gurur duyuyor, Anadolu arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtma yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Arı varsa hayat var” dedi.