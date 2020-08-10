Anadolu Şehitler Müzesi'nde Malazgirt destanı sergisi

Şehit ve savaş konseptini bir arada içeren Anadolu Şehitler Müzesi, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Destanı'na da ev sahipliği yapıyor.

Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü Dokuma Park'ta, geçtiğimiz günlerde kapılarını ziyaretçilerine aralayan Anadolu Şehitler Müzesi, 25 farklı konu başlığı, 3 diorama, 1 şehit evi canlandırmasıyla tarihe tanıklık etmiş yüzlerce objeyi barındırıyor. Anadolu Şehitler Müzesi, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Destanı'na da ev sahipliği yapıyor. Müzenin ilk bölümünde yer alan Malazgirt sergi bölümünde, Sultan Alparslan'ın portresi, Malazgirt Savaşı'nın tarihçesi ve resimler yer alıyor.

Savaş alanından objeler

Bölümün en dikkat çeken yanı ise hem Türk, hem de Bizans İmparatorluğu ordusunun kullandığı savaş araç gereçlerinin teşhir ediliyor olması. Savaş alanında yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen ok uçları, hançerler, mızrak uçları, kılıç parçaları gibi buluntular da müzeye özel olarak, Antalya'ya getirildi. Muş'taki antikacılar, yerel halk ve koleksiyonerlerden toplanan yaklaşık 25 parça savaş gereci de, müzenin girişinde sergileniyor. Pazartesi günleri kapalı olan müze, hafta içi saat 09.30-18.00 saatleri arasında hafta sonu da 19.00'a kadar ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor.