“Anadolu'da Kadın Sergisi” kapılarını açtı

Kepez Belediyesi'nin Modern Sanatlar Galerisi, Dr. Zuhal Başbuğ'un “Anadolu'da Kadın” temalı sergisine ev sahipliği yapıyor. Kırsaldaki kadınların yaşamlarından kesitlerin sunulduğu sergi sanatseverleri bekliyor.

Kepez Belediyesi'nin kültür sanat adasına dönüştürdüğü DokumaPark'ta, sanatseverlerin hizmetine açılan Modern Sanatlar Galerisi, kadın temalı sergilerle ziyaretçilerine Anadolu'nun renklerini sunuyor. Modern Sanatlar Galerisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Zuhal Başbuğ'un, “Anadolu'da Kadın” temalı resim sergisine de ev sahipliği yapıyor. Kırsaldaki kadınların yaşamlarından kesitlerin sunulduğu, genellikle kadın figürünün yer verildiği, figüratif kompozisyonlu resim çalışmaları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kadın hayatına dokunan sergi

Galerinin giriş kısmında kına gecesi, düğünde oynayan, evinin penceresinden dışarıyı gözleyen kadınların konu edildiği tablolar yer alıyor. Her biri 1 metreye 1 metre olan yağlı boya tablolarından ‘At Üzerinde Gelin Alma' tablosu da sanatçı tarafından galerinin koleksiyonuna hediye edildi. Açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan ve Korona virüs nedeniyle süresi uzatılan serginin eserleri pandemi nedeniyle evde kalmamız gereken günlerde de sanatseverlerle buluşturuldu. ‘Evde kal, sanatla kal' mottosu ile yola çıkan Kepez Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Modern Sanatlar Galerisi'ndeki güncel sergilerin eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

Sanatseverlere 2 farklı sergi daha

Modern Sanatlar Galerisi, 2 farklı sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Galeri de ‘Karikatürlerle Süleyman Demirel' sergisi de yer alıyor. Isparta İslamköy'deki Süleyman Demirel Müzesi'nde de yer alan eserlerin bulunduğu sergide, çoğunlukla o döneme ait karikatürler bulunuyor. Galerinin büyük salonunda ise, 15 Temmuz Destanı Sergisi'de en nadide eserlere ev sahipliği yapıyor.