Anadolu'nun oyuncakları Kepez'de

Kepez Belediyesi'nin DokumaPark'ta kurduğu Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye ağırladı.

Kepez Belediyesi Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında rekora imza attı. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını araladı. Birçok yarışmada Kepez Belediyesi'ne ödül getiren Anadolu Oyuncak Müzesi, hatıraları süsleyen birçok oyuncağı barındırıyor. Kepez Belediyesi'nin örnek bir proje olarak hayata geçirdiği müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Özellikle tatil günlerinde ziyaretçi akınına uğrayan müze, atölye çalışmaları ile de büyük ilgi görüyor. Çocukların ebeveynleriyle keyifli saatler geçirmesini sağlayan oyuncak atölyesinde de birbirinden güzel oyuncaklar yapılıyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki oyuncaklar 15 ayrı konsepte ve 15 ayrı bölümde sergileniyor. Çok yönlü olarak tasarlanan müze masallardan fırlayan bir bahçeye açılıyor. Müzeyi ziyaret ettikten sonra çıkış kapısına yönelenleri Antalyalıların özlemini duyduğu ve çocukların gezebileceği kara tren karşılıyor. Çeşitli oyun aletlerinin de yer aldığı müzenin bahçesinde zamana meydan okuyan bin yaşında olduğu tahmin edilen iki zeytin ağacı da bulunuyor.