İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anamur'da kayboldu, Alanya'da ölü bulundu

Mersin’in Anamur ilçesinde 11 gün önce kaybolan kişi, Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir uçurumda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde 11 gün önce kaybolan kişi, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir uçurumda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası yolundan dün akşam saatlerinde geçenler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, av tüfeği ile vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ekipler yaptıkları incelemelerde cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde geçen pazar günü ortadan kaybolan toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü'ye (31) ait olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Ünlü'nün cenazesi Mersin'in Anamur ilçesinden gelen ailesine teslim edildi.


Mehmet Ünlü'nün Anamur'da öldürüldükten sonra Alanya'ya getirilip uçurumdan atılmış olabileceğini değerlendiren jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.