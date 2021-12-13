İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anaokulu öğrencileri “Tim Jandarma” ile tanıştı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek “Tim Jandarma” ile tanıştırdı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Özel Akdeniz Başarı Koleji Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek “Tim Jandarma” ile tanıştırdı.


Tim Jandarma çizgi filmi izlenerek çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.


Ardından, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Psikolog Hasine Sema Çelik tarafından çocuklara mahremiyet eğitimi verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.