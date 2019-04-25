Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Büyükşehir Belediyesi Kemer Anaokulu bahçesinde düzenlenen Uygulamalı Trafik Pisti Projesi'nin açılışını yaptı. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın himayesinde Büyükşehir Belediyesi Kemer Anaokulu bahçesinde düzenlenen Uygulamalı Trafik Pisti Projesi kapsamında öğrencilere akülü araçlar ile trafik kuralları konusunda uygulamalı eğitim verildi. Etkinliğe konuk olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, miniklerle yakından ilgilendi. Trafik eğitiminin çekirdekten verilmesinin önemine değinen Başkan Topaloğlu, Emniyet Müdürlüğü'ne ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.