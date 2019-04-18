Anaokulu yararına kermes

Akseki Aysel Güleç Anaokulu öğrenci velilerinin, yardım toplamak amacıyla düzenlediği kermes, Akseki Meslek Yüksekokulu bahçesinde açıldı.

Kermesin açılışına Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, milli eğitim şube müdürleri, Okul Müdürü Kübra Burcu Okuyan katıldı. Anaokulu Müdürü Burcu Okuyan, açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının anaokulunu halkla kaynaştırmak, sosyal bir faaliyet gerçekleştirmek ve Okul Aile Birliği'ne az da olsa gelir sağlamak olduğunu söyledi.

Okul ihtiyaçları için düzenlenen kermeste, anneler gözleme yaptılar. Çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.