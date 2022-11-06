Andrea Pirlo: “Oyunu koparabilirdik”

Biz de maçı kapatamadık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Maça iyi başlayarak iki gol attık. Her şey istediğimiz gibi giderken maç daha sonra çok farklı bir yere gitti. 2-0 iken 3 tane net pozisyon bulduk. Oyunu koparabilirdik, rakibe bir açık verirseniz rakip onu değerlendirmek için gelir. Biz de maçı kapatamadık. Goller yedik. 3-2 oldu. 3-2'den sonra pozisyonlara girdik. 3-3 bulabilirdik, ama değerlendiremedik ve maalesef maçı kaybettik” sözlerine yer verdi.