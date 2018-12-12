Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 13 Aralık Anestezi Teknisyeni ve Teknikerleri Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerlerinin en büyük sorununun atanama olduğunu söyledi. Kuluöztürk, “Ameliyatların gizli kahramanları anestezi uzman ve teknisyenleridir. Bugün 73 bin anestezi mezunu var ve atanmayı bekliyor. Hastanelerde bu meslek mensupları yerine başka branşlardaki sağlık görevlilerinin çalıştırıldığı şeklinde şikayetler alıyoruz. Hemşire, sağlık memuru gibi kişilerin 2-3 aylık sertifika eğitimi ile ameliyatlarda anestezi teknikeri yerine çalıştırılmasının önüne geçilmelidir. Anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve meslektaşlar arası sosyal faaliyet, pozitif diyalog ve iş motivasyonunun artırılması öncelikler arasında olmalıdır” dedi.