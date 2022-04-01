ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı:"Dünyanın en büyük uydu fuarını da 6-8 Aralık'ta yapacağız "

Ömer Fatih Sayan'ı ziyaret etti. Ziyarette fuarcılık sektörünün dünü ve bugünü konuşuldu. Başkan Bıdı, Bakan Yardımcısı Sayan'a dünyanın en büyük uydu fuarı olacak olan “Uluslararası Telekomünikasyon uydu ve Yayıncılık Fuarı Kongresi” (İTSB) ile ilgili bilgi verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörün gelişimi konuşuldu.

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“Antalya'ya davet”

Antalya'nın Türkiye'nin ikinci büyük fuar merkezi olduğunu belirten Ali Bıdı, “En az 40 ülkeye direk uçuşun yapıldığı havalimanına 1 buçuk kilometre uzaklıktaki fuar merkezimiz, 40 bin metrekare kapalı, 50 bin metrekare açık alana sahip. 1000 kişilik konferans salonumuzla birlikte 2 bin araçlık kapalı otoparkımız bulunuyor. Ayrıca 10 tane de 20 ile 200 kişiyi ağırlayabilecek toplantı salonlarımız var. Dünyanın en büyük tarım fuarı olan Growtech ile en az 35-40 bin kişiyi misafir ediyoruz. Biz yine dünyanın en büyük uydu fuarını da 6-8 Aralık'ta yapacağız. Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş insanları Derneği (TUYAD) ile birlikte düzenlemeyi planladığımız “Uluslararası Telekomünikasyon uydu ve Yayıncılık Fuarı Kongresi” (İTSB) ile brifing vermek için sizi Antalya'ya davet ediyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da, Antalya'nın iklim ve ulaşım açısından fuarcılık sektörünün cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, ANFAŞ'ın önemine değindi. Bakan Sayan, ülke ekonomisine katkı koyan her sektörün yanında olduklarını ifade ederek, ANFAŞ'ın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.