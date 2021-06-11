ANFAŞ'ı ele geçiriyor söylentileri sebebiyle hisselerini yarı fiyatına satışa çıkardı

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, aldığı hisselerde ANFAŞ'ı ele geçirdiğine ilişkin söylentilerden rahatsız olduğunu belirterek, hisseleri yarı fiyatına satıya çıkardığını açıkladı.

25 yıl önce ANFAŞ'a küçük bir hisse alarak ortak olduğunu ve fuarcılık konusunda Almanya'yı örnek alarak yatırım yaptığını belirten Bıdı, 70 ortaklı bir kuruluş ANFAŞ'ın hisselerini alarak ANFAŞ'ı ele geçiriyor söylentilerinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ali Bıdı, “Benim burada ekonomik olarak canlandırmam ve ziyaretçi getirmem hepimizin faydasına. Benim otelim yok, lokantam yok, taksi şirketim yok, olsa hepsini kendime çalışsam haklılar. Burada alanı kiraya veriyoruz. Ben iş adamıyım adil ve ahlaklı şekilde ticaret yapıyorum. Aile olarak yüzde 55 hissemiz var. Hisseleri, aldığım fiyatın yüzde 50 indirimli satıyorum. Antalya'dan iş adamlarına sesleniyorum, gelsinler burada parası olan yatırım yapsın. Bu bir fırsattır. ANFAŞ şu anda satışa hazır” dedi.

Pandemiden önce ANFAŞ'ta 20 bin metrekare kapalı alanı, 40 bin metrekareye çıkardıklarını dile getiren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Yatırım yaptık. Tabi bu arada ciddi borçlandık. 6 milyona yakın Euro kredisi çektik. İşler iyi gidiyordu. Güzel bağlantılarımız oldu. Özellikle bizim kendi yaptığımız Otel Ekipmanları ve Gıda Fuarı 2019 Ocak ayında pik yaptı. İnanılmaz bir arz, talep vardı. 40 bin metrekare kapalı alanı doldurduk. 2020 yılının da satışlarını fuar kapanmadan biz kapatmıştık. Pandemi araya girince 2020 fuarımız gerçekleşmedi. 2021 yılındayız yine fuar yok. Ödeme sıkıntısına düştük. Bu pandemi sadece bizi değil, herkesi etkiledi. Dünyayı etkiledi” şeklinde konuştu.

“Aşılamayla birlikte insanlar rahatlayacak”

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik zararları, fuarlar olmazsa altından kalkma şanslarının olmadığını kaydeden Ali Bıdı, “Kalkınma Bankası aldığımız krediyi uzun vadeye yayacak. Dilekçe yazdık ana faizi ödeyelim, ana parayı öteleyin dedik. Yılbaşına kadar vade istedik. Ümit ediyoruz ki yılbaşına kadar iki-üç fuar yapalım yada bu alanı kiraya verelim. Growtech Fuarını geçen yıl yapamadılar. Onlar bize ciddi ödeme yapıyorlardı. Neredeyse yıllık ödememizin yarısına yakınını karşılıyordu. Bu sene onlardan avans aldık. Kasım ayında yapacakları fuarla borcumuzu kapatacağız. Önümüzdeki yıllar fuarların ivme kazanacağı bir yıl olacak düşüncesindeyiz. Aşılamayla birlikte insanlar rahatlayacak” dedi.

“Bu sene Dosso Dossi organizasyonuna yüzde 50 daha fazla katılım sağlanacak”

15-20 Haziran arasında Dosso Dossi organizasyonunun yapılacağını kaydeden Ali Bıdı, “Rusya ve Ukrayna'dan alım heyeti geliyor. Özelikle Laleli esnafı ve hazır giyim sektörüne sıcak giyim satışı yapılıyor. Geçen yıldan yüzde 50 oranında bu yıl daha fazla katılım sağlanacak. 70'e yakın firma katılacak” şeklinde konuştu.

“Pandemi, ANFAŞ'ın değerini esnafa bir kere daha göstermiş oldu”

ANFAŞ'ın, Antalya'ya ekonomik desteğinin büyük olduğuna da değinen Ali Bıdı, “Antalyayı görmeyen fuar sayesinde görüyor. Turizme katkısı olduğu gibi esnafa da katkısı oluyor. Örnek veriyorum biz burada 100 TL kazanırsak, bunun 15 TL'si ANFAŞ'a, 85 TL'si esnafa kalıyor. Fuarlarda ihracat bağlantıları yapılıyor. Her şeyde bir hayır vardır. Pandemi, ANFAŞ'ın değerini esnafa bir kere daha göstermiş oldu” dedi.