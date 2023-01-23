ANFAŞ'tan 50 bin profesyonel ziyaretçi rekoru

Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı-Hotel Equipment ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı-Food Product'ta, ilk kez 50'nin üzerinde ülkeden katılım sağlanırken, yine ilk kez 50 bin profesyonel ziyaretçi ile rekor kırıldı. ANFAŞ Başkanı Bıdı, büyük ilgi görmesi nedeniyle iki fuarın ayrı ayrı, farklı tarihlerde yapılacağını müjdeledi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı - Hotel Equipment ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı - Food Product sona erdi. 4 gün açık kalan fuarlar 40 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Konaklama, ağırlama ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 310 firma stant kurdu. Firmalar bin 500'in üzerinde markayı tanıtma imkanı buldu.

İkisi bir arada yapılan fuarlarda bu yıl iki rekor kırıldı. Fuara başta Almanya, Rusya, İtalya, Israil, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Irak olmak ve Japonya olmak üzere 50'nin üzerinde ülkeden katılım sağlanırken bu sayı fuar tarihinde bir ilk oldu. Ayrıca, yine ilk kez 50 bin profesyonel ziyaretçi ile rekor kırıldı. ANFAŞ Başkanı Bıdı, fuardaki kapalı alanın tamamen dolduğunu, birçok firmayı üzülerek de olsa fuara alamadıklarını söyledi. Bıdı, büyük ilgi nedeniyle bundan sonra iki fuarı ayrı ayrı tarihlerde yapmaya karar verdiklerini müjdeledi.