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Aniden çıkan şiddetli rüzgar seyyar esnafa zor anlar yaşattı

Antalya’da aniden çıkan rüzgar, cadde üzerindeki seyyar esnafa zor anlar yaşattı.

Antalya'da aniden çıkan rüzgar, cadde üzerindeki seyyar esnafa zor anlar yaşattı.


Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde aniden rüzgar çıktı. Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 32 kilometreye kadar çıkan rüzgar, cadde üzerindeki bazı seyyar esnafa zor anlar yaşattı. Bazı esnafın tezgahları bazılarının da dış mekan şemsiyeleri, aniden çıkan şiddetli rüzgar sonrası etrafa savruldu. Esnaf, çevredekilerin yardımıyla topladığı şemsiyelerini tekrar savrulmaması için kapatmak zorunda kaldı.


Öte yandan, meteorolojiden edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde rüzgar hızının saatte 42 kilometreye kadar çıkacağı belirtiliyor.

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