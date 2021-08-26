Aniden yola fırlayan küçük kıza otomobil çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek için araçlar arasından dikkatsiz bir şekilde yola fırlayan Gül Çallı'ya (9), Hasan D.'nin kullandığı 07 LUD 87 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çallı'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, küçük kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ambulansta tedavi sırasında annesiyle görüştürdüğü Gül Çallı'nın ‘Anne bacağım acıyor' diye inlemesi yürekleri dağladı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.