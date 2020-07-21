İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Play-Off maçında yarı finale çıktı

TFF 2.

Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.



Stad: Titanic Mardan Palace


Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen


Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Taner Koç, Ahmet Devret, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük (Ayberk Altan dk.90 ?), Mustafa Kayabaşı (Hakan Turan dk.80 ?) Serdar Eylik (Samed Yeşil dk.90 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu (Muhammed Samed Karakoç dk. 88 ?), Süleyman Güneş ( Barış Alper Yılmaz dk.80 ?),


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Alper Tursun, Canberk Ömer Özdemir ( Hasan Bilal dk.75 ),Hamza Özdemir (Ahmet Furkan Özcan dk.80 ?) Ümit Yasin Arslan, Azad Filiz, Serkan Odabaşıoğlu, Onur Eriş, Sinan Özkan ( Abdulaziz Özkan dk.46) Barış Örücü (Okan Eken dk.61), Berk İsmail Ünsal


Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu(dk.29 ve dk.80)( Ankara Demirspor), Abdülaziz Solmaz (dk.90+4)(Sakaryaspor)


Sarı kart: Serkan Odabaşıoğlu (Sakaryaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.