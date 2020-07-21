Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Play-Off maçında yarı finale çıktı

TFF 2.
Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.
Stad: Titanic Mardan Palace
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Taner Koç, Ahmet Devret, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük (Ayberk Altan dk.90 ?), Mustafa Kayabaşı (Hakan Turan dk.80 ?) Serdar Eylik (Samed Yeşil dk.90 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu (Muhammed Samed Karakoç dk. 88 ?), Süleyman Güneş ( Barış Alper Yılmaz dk.80 ?),
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Alper Tursun, Canberk Ömer Özdemir ( Hasan Bilal dk.75 ),Hamza Özdemir (Ahmet Furkan Özcan dk.80 ?) Ümit Yasin Arslan, Azad Filiz, Serkan Odabaşıoğlu, Onur Eriş, Sinan Özkan ( Abdulaziz Özkan dk.46) Barış Örücü (Okan Eken dk.61), Berk İsmail Ünsal
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu(dk.29 ve dk.80)( Ankara Demirspor), Abdülaziz Solmaz (dk.90+4)(Sakaryaspor)
Sarı kart: Serkan Odabaşıoğlu (Sakaryaspor)