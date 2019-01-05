İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankaragücü pas çalıştı

Ankaragücü, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da sabah antrenmanında pas çalışması yaptı.

Ankaragücü, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da sabah antrenmanında pas çalışması yaptı.


Spor Toto Süpet Lig'in devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te yapan MKE Ankaragücü antrenmanlarına bu sabah yaptığı hazırlıklarla devam etti. Teknik Direktör Bayram Bektaş sorumluluğunda düz koşuyla başlayan antrenman pas çalışmaları ile devam etti. Dar alanda 5'e 2 top kapma yapan futbolcular antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalıştı. İdmanda hasta olan El Kabir ve Bifouma yer almazken, Yalçın Ayhan ise sakatlığından dolayı antrenmana çıkmadı.


Sarı-lacivertliler, pazar gününü izinli geçirip, pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam ettirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.