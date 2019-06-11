Ankaralılardan sahilde oyun havası

Sezonun başlamasıyla birlikte otellerde yer bulamayan Ankaralı bir grup tatilci, Antalya'da sahile park ettikleri araç içinde tatil yaptı. Grubun, Ankara oyun havası açarak sahilde oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Kimisi otel masrafından kaçmak için, kimi de dolan otellerde yer bulamadığı için sahillere yerleşen tatilciler zaman zaman ilginç görüntüler oluşturuyor. "Otomobil tatilcileri" bu yıl da deniz kenarına çektikleri araçlarının içinde denize sıfır tatil yaptı.

Sezonun açılmasıyla birlikte Antalya'ya bu yıl rekor sayıda turist geldi. Kışın boş kalan sahiller dolup taştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "otomobil tatilcileri" manzaraları görülmeye başlandı. Dolan otellerde yer bulamayan tatilciler plaj otoparklarında, deniz kenarlarında veya yol kenarlarına çektikleri araçları içinde hem dinleniyor hem de denize sıfır tatil imkanına sahip oluyor.

Alanya'nın İncekum Halk Plajı'nda, başkent Ankara'dan gelen bir grup tatilci, otellerde yer bulamadıkları için 06 plakalı araçlarını sahile park ederek tatil yaptı. Yanlarında piknik tüpüne varana kadar her türlü ihtiyaç malzemesi getiren grup hem denizin tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Söz konusu Ankara olunca, grup oyun havası açıp oynamayı da ihmal etmedi.