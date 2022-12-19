ANKUTSAN, 'Anadolu'nun En Büyük 500 şirketi' araştırmasında 105'inci sıraya yükseldi

Yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya'da kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin 5 farklı ilindeki 6 üretim tesisinde yılda 420 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu, 300 bin ton kağıt üretme kapasitesiyle hizmet veren ANKUTSAN yükselişini sürdürüyor. Ekonomist Dergisi ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, 2021 verilerine göre düzenlenen ‘'Anadolu'nun En Büyük 500 şirketi‘' araştırmasında bir önceki yıla kıyasla 26 sıra yükselerek en büyük 105. şirket oldu.

ANKUTSAN'dan dev yatırım

Anadolu'nun en büyük 105'nci şirketi olan Ankutsan, 70 milyon avro yatırım yaptığı Adana'daki yeni fabrikasının çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu yatırımla birlikte Adana'daki 2. Kağıt fabrikasını açacak olan ANKUTSAN, yeni fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Yeni fabrikasıyla birlikte, oluklu mukavva kutu ve levha üretimi için ihtiyaç duyduğu tüm hammaddeyi kendi üretecek olan ANKUTSAN, en ileri teknoloji donanımıyla kurduğu yeni tesisi ile sektöründe dev bir adım atıyor.

Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Anadolu 500 sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ANKUTSAN CEO'su Deniz Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisine katma değer sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Deniz Erdoğan, “Yüzde 100 yerli sermaye yapımızla Anadolu'dan tüm dünyaya açılan bir üretici şirketiz. Ürettiğimiz nitelikli oluklu mukavva kutu çözümlerini 5 kıtada 60'tan fazla ülkedeki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Anadolu'nun en büyük şirketlerinin açıklandığı bir listede her yıl düzenli olarak yükseliyor olmamız açıkçası bizim için anlamlı bir gurur kaynağı. Biz gücümüzü Anadolu'dan ve Anadolu insanından alıyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; ortaya çıkardığımız bu güzel değerleri ancak ve ancak emekle daha ileriye taşıyabiliriz" dedi.