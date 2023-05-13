Anne ve çocuklar Zeytinpark'ta spor yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Zeytinpark'ta Hareket Var' sloganıyla Anneler Günü öncesinde anne ve çocuklar için doğada spor etkinliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Zeytinpark'ta Hareket Var' sloganıyla çocuk ve yetişkinlere uygun fonksiyonel egzersizlerin yapılacağı spor etkinliği düzenledi.

‘Evde kalma sporda kal' sloganıyla başlatılan etkinlikte anne ve çocuklar Anneler Günü öncesi Zeytinpark'ta buluşarak spor yaptı. Zeytinpark'ın yemyeşil doğasında gerçekleşen etkinliğe kadın ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yetişkin ve çocuk pilatesi, çocuklar için mini survivor parkuru, futbol ve basketbol etkinleri düzenlendi. Anne ve çocuklar spor aktiviteleriyle keyifli dakikalar geçirdi.