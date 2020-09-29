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Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti

Manavgat’ta yaşayan 70 yaşındaki Gazney Y.

Manavgat'ta yaşayan 70 yaşındaki Gazney Y. ile 44 yaşındaki oğlu Nebi Y., korona virüs sebebiyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla hayatını kaybetti. Nebi Y., Cumartesi günü hayatını kaybeden ve Kavaklı Mezarlığında toprağa verilen annesi Gazney Y.'nin mezarının yanına defnedildi.


Manavgat ilçesinde yaşayan anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti. 17 gün boyunca korona virüs tedavisi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde Cumartesi günü hayatını kaybeden 70 yaşındaki Gazney Y.'nin 44 yaşındaki oğlu Nebi Y. de annesinden 2 gün sonra 10 gündür tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti. Nebi Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar görevlileri tarafından annesinin Kavaklı Mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi. Cenazeyi Nebi Y.'nin eşi ve kardeşleri uzaktan izleyebildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp yaktıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.

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