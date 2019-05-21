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Anneler günü sergisine yoğun ilgi

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), kursiyerleri tarafından ‘Anneler Günü’ne özel hazırlanan ‘Adı Anne Olan Dünya’nın en güzel Melekleri’ konulu resim sergisi yoğun ilgi görüyor.

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), kursiyerleri tarafından ‘Anneler Günü'ne özel hazırlanan ‘Adı Anne Olan Dünya'nın en güzel Melekleri' konulu resim sergisi yoğun ilgi görüyor.


Kepez Belediyesi'nin ücretsiz meslek edindirme birimi olan Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları'nın(AKMEK), Modern Sanatlar Galerisi'nde açtığı ‘Adı Anne Olan Dünya'nın en güzel Melekleri' konulu resim sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Anneler Günü'ne özel hazırlanan ‘Adı Anne Olan Dünya'nın en güzel Melekleri' konulu resim sergisi yoğun ilgi görüyor. 15 Haziran'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek olan sergi de, anne ve çocuk sevgisini yansıtan 80 adet tablo yer alıyor. AKMEK kursiyerlerinin anneler gününe özel hazırladığı anne ve çocuk temalı eserlerin sanatseverlerle buluştuğu resim sergisi özellikle kadınların ilgi odağı oldu. Kadınların duygularının tuvallere yansıtıldığı resim sergisi, 15 Haziran'a kadar Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverleri bekliyor.

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