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Annelere sessiz kutlama

Antalya’nın Serik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğrencileri, işaret dili ile Anneler Günü’nü kutladılar.

Antalya'nın Serik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğrencileri, işaret dili ile Anneler Günü'nü kutladılar.


Dünyayı saran Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili bölümü öğrencileri, hazırladıkları video ile Anneler Günü'nde farkındalık oluşturdular. Türkiye'de korona virüsü salgınından ötürü bu sene evlerde kutlanan Anneler Günü'nde öğrenciler, öğrendikleri işaret dili ile işitme engelli anneleri de unutmadılar. Evlerinde çektikleri video ile Anneler Günü'nü kutlayan öğrencilerin videosu sosyal medya üzerinden annelere ulaştırıldı.

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