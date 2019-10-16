"Annem kardeşimin ölüm sebebini kalp krizi zannediyor"

Antalya'nın Kemer ilçesinde Olympos Antik Kenti'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkeolog Sinan Sertel'in katil zanlısı, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan maktulün ablası, “Annem kardeşimin bıçaklandığını bilmiyor. Kardeşimin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledik. Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), ‘ağaç kesildiği iddiaları' üzerine bölgede oturan Sadık P. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Sadık P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Sertel uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık P. ise tutuklandı.

Sadık P., 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sadık P., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Daha önceki ifadesini tekrarlayan sanık, maktulle arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktığını, maktulün kendisini tehdit ettiğini söyledi. Öldürme kastının olmadığını iddia eden sanık Sadık P., olay günü maktul tarafından darp edildiğini, amacının ise sadece kendisini korumak olduğunu vurguladı.

“Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum”

Duruşmaya katılan maktulün ablası Nurcan Doğan, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Annem kardeşimin bıçaklandığını bilmiyor. Kardeşimin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledik. Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

Ardından duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanık M.A.M., olay anında arkadaşlarıyla beraber restoranda sohbet ettiklerini söyledi. Tanık, “Sadık annesiyle beraber arkamızdaki masaya oturdu. Ardından Sadık'la maktul sahile doğru yürüdü. İlk yumruğu maktul attı. Sanığın boynunu tutarak yumrukladı. Biz tam ayıracakken maktul, ‘beni bıçakladı' dedi” diye konuştu.

Diğer tanık B.E. ise “Eşim ve kızım restoranda oturuyordu, ben de onların yanına gidiyordum. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Olay önümde oldu. O an Sadık hiç tepki vermedi. Biraz ileriye doğru gittiler. Sonra vefat eden kişi küfür ederek, ‘beni bıçakladı' dedi. Maktul, Sadık'ın boynunu kollarının arasına almıştı” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.