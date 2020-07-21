İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Annemi öldürdüm” diyerek polise teslim oldu

Antalya’da bir kişi, polise giderek annesini pompalı tüfekle öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Antalya'da bir kişi, polise giderek annesini pompalı tüfekle öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, kadının cesediyle karşılaştı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Berk K. (35), bir gün önce annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söyledi. İhbarın ardından Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, evin içerisinde Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.


Polisin incelemesinin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.