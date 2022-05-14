İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi

Antalya’da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ekipleri harekete geçirdi.

Antalya'da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ekipleri harekete geçirdi. Köşe bucak aranan genç bulunamadı.


Alınan bilgiye göre, Alanya ilçesinde annesini görüntülü arayan Mesut K. (24), intihar edeceğini ve son kez kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Anne bir yandan telefon başında oğlunu oyalamaya çalışırken, diğer yandan da polis ekiplerine ihbarda bulundu. Oğlunun Alanya Kalesi'nde olduğunu söyleyen annenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tüm ihtimallere karşı arama yapan polis ekipleri bir sonuca ulaşamadı. Telefonunu da kapatan Mesut K'yı farklı noktalarda arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.