Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye başkanın makam koltuğundaki görüntüleri kaldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğretmen olan annesiyle birlikte okul dönüşü trafik kazasında yaşamını yitiren anaokulu öğrencisi 7 yaşındaki Defne Akgül'den geriye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanının koltuğuna oturduğu ve ilk talimatı her mahalleye 3 park yapılması olan görüntüleri kaldı.

Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi'nde meydana gelen kazada, Derya Akgül (37) idaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp su tahliye kanalına uçmuştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ağlayan 4 yaşlarındaki erkek çocuğunu araçtan çıkartırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri öğretmen anne Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. 4 yaşındaki Ilgaz Akgül ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Derya Akgül'ün eşinin askeri personel olduğu, kendisinin ise Kurşunlu Mahallesi'nde bir okulda öğretmen olduğu ve görevden evine döndüğü öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden minik Defne Akgül'den geriye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğuna oturduğu görüntüler kaldı. Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu öğrencisi Defne Akgül, bayramda Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in koltuğuna oturmuş ve ilk talimatı her mahalleye 3 adet çocuk parkı yapımı olmuştu.

Belediye Başkanı Şahin'den taziye mesajı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, kazanın ardından yayımladığı taziye mesajında, “23 Nisan'da koltuğumuzu Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulumuz öğrencisi üç çocuğumuza devretmiştik. O gün gülen yüzlerimizi bugün maalesef derin bir acı kapladı. 23 Nisan bayramını birlikte kutladığımız Defne Akgül kızımız annesiyle birlikte trafik kazasında hayatını kaybetti. Güloluk İlkokulumuzda sınıf öğretmeni olan anne Derya Akgül ve 7 yaşındaki Defne trafik kazasında yaşama veda etti. Araçta bulunan 4 yaşındaki Ilgaz ise yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Acımız kelimelerle anlatılacak gibi değil. Defne'nin gülen yüzü hala aklımızda. Mekanları cennet olsun. Rabbim ailesine sabırlar versin” dedi.