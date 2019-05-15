ANSİAD Yönetimi güven tazeledi

Genel Kurulu'nda Akın Akıncı başkanlığında tek liste girilen seçimde ANSİAD yönetimi, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeledi

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Genel Kurulu 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Akra Hotel'de gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen ve 79 üyenin 78'inin oyunu alan Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi arasında yaptığı görev dağılımı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan Özbek ve Dr. H. Rana Demirer, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Necdet Alkandemir, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Volkan, Mali Yönetmen İlhan Karakaya, Mali Yönetmen Yardımcısı Ali Bal, Toplantı Yönetmeni Sarper Dermut ve Toplantı Yönetmeni Yardımcısını Fatih Onkar olarak belirledi. Genel Kurul sonrasında yeni dernek organlarında Denetleme Kurulu üyeliğine Dr. K. Savaş Titiz, Serdar Topçu ve H. Dinçer Kilit seçilirken, Haysiyet Divanı L. Hilmi Ünsal, Mehmet Hacıarifoğlu, H. Ergin Civan, Ali Eroğlu ve Abdullah Erdoğan isimlerinden oluştu.

ANSİAD üyelerine kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Genel kurulumuzda yönetimimize verdiğiniz onay ve güvenoyu için şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte ANSİAD çatısı altında projelerin konuşulup yürütüleceği ve yeni projeler ile ANSİAD vizyonuna yakışır çabalar içinde olunacağını bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim” dedi. ANSİAD üyelerinin gönüllülük esasıyla bir araya geldiğinin altını çizen Akıncı, “Derneğimizde ANSİAD'a daha fazla nasıl katkı koyabiliriz, kentimiz için neler yapabiliriz düşüncesi ile hareket edeceğiz, ayrıca iş dünyamız adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürmek temel hedefimiz olacak” diye konuştu.