ANTAB, yanan ormanları yeşertecek

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (ANTAB), olağanüstü yapılan meclis toplantısında Manavgat ve çevresinde yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek için Başkan Muhittin Böcek'e yetki verdi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (ANTAB), orman yangınları felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Muhittin Böcek başkanlığında olağanüstü toplanan ANTAB Meclisi, Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları, STK, dernek ve vakıflarla işbirliği yapılması konusunu görüştü.

ANTAB Meclisi tarafından Manavgat ve çevre ilçelerinde başlayan orman yangınları sonucunda zarar gören alanların ANTAB Turizm Birliği olarak ağaçlandırılmasına yönelik Orman Bölge Müdürlüğü, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar ve Dernekler ile işbirliği protokolü yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Muhittin Böcek'e oy birliğiyle yetki verildi.

Başkan Böcek, 8 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarının derin izler bıraktığını belirterek, “Bahane üretecek durumumuz yok. Birlik beraberlik içerisinde hareket ederek yaraları saracak, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz” dedi.

"Ciğerimiz yandı"

Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve Manavgat olmak üzere 75 bin hektar orman alanının yandığına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, Türkiye'nin en büyük orman yangını olan felaketle ilgili bilgi verdi. Yangında 2 bin 800 yapının yok olduğunu kaydeden Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2635 personelimiz, 1087 aracımızla çalışmalarımızı yaptık. 7 gün 24 saat oradaydık. Genel Başkanlarımız geldi. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız oradaydı. Tüm kurum, kuruluşlar, Türkiye Manavgat'taydı. Herkesin içi yandı” dedi.

"STK'lar ile işbirliği"

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Böcek, “Ciğerimiz yandı. Burada bahane üretecek bir durumumuz yoktur. ANTAB olarak, bu süreçle ilgili yapılacak işbirliği protokolleri için şahsıma yetki veriyorsunuz teşekkür ediyorum. Bu süreçte tüm STK'larla işbirliği içerisinde olacağız. Gerek Antalya gerekse Antalya dışı, İstanbul dahil olmak üzere herkesin gönlü bizimle ve yardımcı olmak istiyor” dedi. Başkan Böcek, ANTAB Meclisine verilen yetkiden dolayı teşekkür etti.