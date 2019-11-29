ANTAB, yeni ismiyle toplandı

Antalya bölgesinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla kurulan Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (BATAB), Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (ANTAB) şeklinde değiştirilen ismiyle ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. ANTAB Meclis Toplantısında yeni belediye üyelikleri ve bütçe görüşüldü. İlk olarak Konyaaltı Belediyesi ile Döşemealtı Belediyesinin yer aldığı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (ANTAB)'ne yeni belediye üyelikleri oylandı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut'un başkanlığında gerçekleştirilen ANTAB Meclis Toplantısında Demre, Serik, Akseki, Kumluca, Elmalı, Kepez ve Korkuteli Belediyelerinin üyelikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Birliğin ANTAB ismiyle ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Şevket Korkut, üyelik için 7 belediyeden kendilerine talep geldiğini, yapılan oylama ile de bu belediyelerin üyeliklerinin oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. ANTAB'a üye belediye sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağını dile getiren Korkut, ANTAB'ın 2020 yılı hazırlık bütçe taslağını da oluşturduklarını söyledi. ANTAB'ın 2020 yılı ‘Hazırlık Bütçesi Taslağı'nın 3 milyon olarak belirlendiğini ifade eden Şevket Korkut, bütçenin oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.