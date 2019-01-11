Antalya, 16 antik çağ kadın heykelinin fotoğrafının bulunduğu takvimle tanıtılacak

Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) “Memleketim Antalya” takvimlerinin temasını "Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları” olarak belirlediği 12. serinin tanıtımı yapıldı. Antalya tarihine tanıklık eden 16 antik çağ kadın heykelinin yer aldığı takvimle, Antalya'nın kültürel ve tarihi tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

‘Memleketim Antalya' 2019 yılı takviminde, Antalya Tanıtım Vakfı çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi projesi ‘Antalya'nın Kadınları ve Tanrıçaları Roma Çağı Saç Tasarımları Sergisi'nde yer aldı. 16 antik çağ kadın heykelinin görselinin yer aldığı 2019 takviminin lansmanı, projenin bilim danışmanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın katılımıyla Antalya Arkeoloji Müzesi ‘Dans Eden Heykel' önünde gerçekleştirildi. Lansmana ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yönetim kurulu üyeleri ve Antalya Kadın Müzesi iştirakçileri de katıldı.

"12'ncisi yapıldı"

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, ‘Memleketim Antalya' takvimleri geleneğini 12 yıldır sürdürdüklerini kaydetti.

Memleketim Antalya Takvimi'nin bu yılki temasının Antalya'nın güneş saçlı kadınları olduğunun altını çizen Ege, "Antalya'yı kadınlar üzerinden geçmişte var olan, Antalya'da yaşamış medeniyetlerin kadınlarının saçları ve saç modelleriyle varoluş hikayeleriyle tüm şekliyle Antalya'yı anlatmak istedik. Antalya'nın tanıtımında kadın simgesini kullanmak için Antalya Kadın Müzesi ve vakıf çatısı altında harekete geçti. Bu şekilde güzel bir tanıtım ortaya çıktı" dedi.

"16 kadın başı"

Takvimde yer alan kadın başları hakkında bilgi veren Ege, "Antalya Arkeoloji Müzesi'nden 13, Side Arkeoloji Müzesi'nden 3 olmak üzere, toplam 16 kadın başı ve onların saçları yer alıyor. Amacımız burada Antalya'nın tanıtımında müzelerimizin ne kadar zengin olduğunu işaret etmek istedik. Müze bilincini arttırmak adına kentliyi, turisti buraya çekmeyi hedefliyoruz. Takvim İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde basıldı. Fuarlarda promosyon olarak dağıtıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra, çeşitli birimlere ve yerel yönetimlere takvim ulaştırıldı" diye konuştu.

"Antalya'nın tanıtımına katkı sağlayacak"

Antalya'nın sadece resort turizminden ibaret olmadığını dile getiren Yeliz Gül Ege,"Deniz, kum güneş turizmine gelen turist yapısıyla, kültür ve tarihe gelen turistin yapısı elbette farklı. Biz her anlamda tatile gelen turisti Antalya'da ağırlayabileceğimizi ve bu noktada gayet etkin bir kent olduğumuzu, hazinelerimizin çok olduğunu, ilgi uyandırıcı materyallerle tanıtmaya gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.