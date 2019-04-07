Antalya 2019 Judo Grand Prix'de Mikail Özerler altın madalya kazandı

Mikail Özerler, İlk turda Brezilyalı, ikinci turda Özbekistanlı rakiplerini ipponla, üçüncü turda ise altın skorla Kübalı rakibini yenerek yarı finale çıktı. Özerler bu turda Belaruslu Y.Varapayev'i ihtarla (ippon) yenerek finale yükseldi. Mikail Özerler Finalde Gürcüstanlı Giorgi Papunashvili ile karşılaştı. Maçın normal süresinde taraftarlar puan çıkaramadı ve maç golden (altın) skora gitti.

Rakibine iki ihtar verdiren Özerler, uzatmanın ikinci dakikasında rakbini ipponla yenerek altın madalya kazandı. Mikail Özerler ilk defa Türkiye adına büyüklerde madalya kazanmış oldu.