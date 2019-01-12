Antalya Adliyesi'nde Adli Kolluk Toplantısı

Adli hizmetlerin yürütülmesinde yaşanan sorunların konuşulması ve çözüm yollarının bulunması, soruşturma işlemlerinin en seri ve sağlıklı biçimde yürütülmesinin sağlanması için, gerekli birimlerin de katılımıyla adli kolluk toplantısı düzenlendi. Adliye Konferans Salonunda yapılan toplantıya Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Antalya Gümrük Müdürü Celal Akkaya, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi Bingöl, Antalya Merkez Komutanı Piyade Albay Hakan Eroğlu ve yetkililer katıldı.

Soruşturmaların daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanmasında alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, dikkat edilmesi gereken konular görüşüldü.