Antalya Adliyesinde ilk iş gününde bayramlaşma töreni

Adliyenin personel yemekhanesinde gerçekleştirilen törene; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Mahkeme Başkanları, Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Yazı İşleri Müdürleri ile adalet personelinin katıldığı bayramlaşma gerçekleşti. Bayram tatilinin ardından yeniden bir araya gelen yargı mensupları ve adliye personeli, birbirlerinin bayramını kutlayıp güzel temennilerde bulundular. Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, bayramlaşma davetine i katılan herkese teşekkür ederek, herkesin geçmiş Ramazan Bayramını kutladılar. Konuşmaların ardından bayramlaşma ile program sona erdi.