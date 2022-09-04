İhlas Haber Ajansı

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Antalya Adrasan'da orman yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan’da çıkan orman yangınına 9 helikopter, 9 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 9 helikopter, 9 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.


Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan söndürme çalışması devam ediyor.

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