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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akgül atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamaları kapsamında, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamaları kapsamında, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül rektör olarak atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına yönelik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül rektör olarak atandı. Prof. Dr. Kamile Akgül, 1991 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservaturı lisans, 1993 İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Sanat Dalı yüksek lisans, 2006 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, doktora mezunu. Üniversiteler Arası Kurul kararıyla 2010 yılında Sahne Sanatçıları doçentliğini aldı, 2011'de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne doçent olarak atandı. 2012-2015 yılları arasında aynı fakültenin dekanlığını yürüttü.


Akgül, en son Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Dekanı olarak görev yaptı.

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