Antalya Akra Caz Festivali'nde Havana rüzgarı esti

Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, ikinci gecesinde Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca'yı sahnesinde konuk etti.

Akra Hotels'de gerçekleşen Havana Gecesi'nde Roberto Fonseca eğlenceli dansları ve parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Fonseca ayrıca Antalya'ya hayran kaldığını ifade ederek, konserde Antalya için bestelediği eseri de seslendirdi. Konseri izleyenler arasında Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez de vardı. İbrahim Ferrer, Orlando ‘Cachato' Lpez, Rubén Gonzlez, Guajiro Mirabal y Manuel Galbn gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan ve Buena Vista Social Club'ta da çalan Roberto Fonseca konserine seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde ise; Türkiye'nin en iyi caz vokalistlerinden Ece Göksu, Quartet'i ile birlikte sahnede aldı.

Fonseca, “Bu gece bizimle birlikte gülün ve dans edin"

Gecenin başında izleyicilere “Nasıl hissediyorsunuz?” diye soran Fonseca , dinleyenlerin alış ile tempo tutmalarını istedi. Alkışlar arttıkça seyircilere bir kez daha, “Şimdi nasıl hissediyorsunuz?“ dedi ve sonrasında konserde oldukça coşkulu anlar yaşandı. O sırada konserde olan herkesin bir aile olduğunu ve bu sebeple konsere aileyi anlatan bir parça ile başlamak istedikleri ifade eden Fonseca, "Bu güzel insanlar için, bu güzel festivalde çalmaktan çok mutluyuz. Dileriz bunun keyfini çıkarırsınız. Bu gece gülersiniz, ağlarsınız ve tabii ki bizimle birlikte dans edersiniz. Projemizin ismi olan ABUC, Küba'nın da tersten okunuşu. Umarım bu gece sizleri parçalarımızla biraz olsun Küba'ya götürebiliriz" diye konuştu.

Fonseca'dan Antalya için özel beste

Konserin sonunda ise Fonseca, Antalya için özel olarak bestelediği parçayı çalarak seyircilere hoş bir sürpriz yaptı. Antalya adını verdiği parçayı çalmadan önce seyircilerle duygularını paylaşan Fonseca, “Dün gece konser için Antalya'ya geldiğimizde hepimiz bu şehre hayran kaldık. Ve gece boyunca bu parçayı besteledik. Umarım sizler de beğeneceksiniz" ifadelerinde bulundu.

Festival Iyeoka konseri ile devam edecek

Festival 22 Haziran Cumartesi akşamı Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka konseri ile devam edecek. Iyeoka öncesinde ise; New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, Caz ve Blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band sahne alacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Antalya Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkıyor. Akdeniz'in ve Bey Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels ‘in bahçesinde gerçekleşen festival 29 Haziran'a kadar devam edecek.