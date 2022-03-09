Antalya-Alanya Otoyolu projesinde süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Antalya-Alanya otoyol projesinde süreç başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, AK Parti Hükümetleri boyunca Antalya'nın bir çok alanda olduğu gibi ulaşımda da önemli hizmetler aldığını belirtti. Tarım ve turizmin yanı sıra ulaşım alanında da Antalya'nın Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu ifade eden Taş, “Seçim döneminde sözünü verdiğimiz Antalya- Alanya Otoyolu Projesi'nde süreç Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte Resmi Gazetede yayınlanarak tamamlandı. Bu otoyol projesini önemsiyoruz. Tamamlandığında Antalya'mızdan Alanya'mıza kesintisiz ulaşım sağlanacak. Son yıllarda artan trafik yükünü hafifletecek bir yol olacak. Otoyolumuz 84 kilometre ana yol olmak üzere bağlantı yollarıyla birlikte 122 kilometre uzunluğunda olacak” diye konuştu. Antalya da ki trafik sorunun gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Taş, “Birileri gibi söylem değil, proje üretiyoruz. Hükümetimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde ulaşım yatırımlarına halkımızın rahat etmesi için devam edecek” dedi.

“Cumhurbaşkanının Antalya hassasiyeti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ile ilgili yatırımlara büyük önem verdiğini kaydeden Taş, “Cumhurbaşkanımızın Antalya hassasiyetini tüm Antalyalılar biliyor ve görüyor. Bu süreçte ilgi ve alakalarından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, projedeki emeklerinden dolayı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve sürece katkı koyan Antalya AK Parti Milletvekillerimize teşekkür ederim” diye konuştu.