Antalya, Alman turist akınına uğrayacak

Almanya'da yurt dışı rezervasyonu yapan her 5 turistten biri Türkiye'yi tercih ederken, Antalya ve çevresindeki birçok otel doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.

Almanya'da yurt dışı tatiline çıkan her 5 turistten biri Türkiye'ye tercih ederken, bu turistlerin birçoğu ise Antalya'ya geliyor. Antalya Olimpos'ta kapılarını misafirlerine açan ve Türkiye'de sağlık tatil köyü konseptiyle bir ilki gerçekleştiren Olympos Health Resort Otel, en fazla ilgiyi gören otellerin başında geliyor. Doluluk oranlarıyla da ön plana çıkan otele dünyanın her bölgesinden turist gelirken şu ana kadar yurt dışından en fazla Alman turistlerin tercih etmesi de dikkat çekiyor. Yapılan açıklamada bu yıl Avrupa'dan Türkiye'yi tercih eden turist sayısında büyük bir artış görüldüğü bildirildi. Özellikle Olimpos'ta kapılarını misafirlerine açan sağlık tatil köyü, farklı konseptiyle tercih edilen oteller arasında yerini aldı. Bu yıl rezervasyonlara bakıldığında ise Almanya, Rusya ve Avrupa'nın birçok ülkesinden taleplerde yükseliş olduğu gözlendi. Sektörde toparlanma hızlı bir şekilde devam ederken, rezervasyon durumunun şu anda olumlu olduğu öğrenildi.

Acente yetkilisi, "Fiyata daha duyarlılar. Mükemmel bir fiyat ve kaliteye sahip destinasyonların rezervasyonda çok iyi durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca her şey dahil teklifler gibi belirli bir bütçe güvencesi sağladığı için Alman müşteriler buna odaklanıyor” diye konuştu.