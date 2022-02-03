Antalya, ATSO önderliğinde EMITT Fuarı'nda olacak

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Türkiye'nin uluslararası nitelikte en büyük turizm buluşması EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın 25'ncisi 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Antalya, ATSO liderliğinde şehrin tüm dinamikleriyle İstanbul'da düzenlenecek EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'na çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

“ATSO'dan uçak bileti desteği”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, EMITT Fuarı'na kentin tüm destinasyonlarının ortak noktada buluşacağı ‘Antalya' çatısı altında katılacaklarını söyledi. Fuara katılmak isteyen ATSO üyeleri için uçakla ulaşım desteği vereceklerini belirten Başkan Davut Çetin, “Fuarı ziyaret etmek isteyen üyelerimiz Odamız web sayfasından başvurularını yaparak, ulaşım desteğinden yararlanabilirler. Ayrıca fuardaki ATSO standında tüm üyelerimiz ve Antalya firmalarımız görüşmelerini gerçekleştirebilecekler” dedi.

“Sağlık turizmine özel tanıtım”

EMITT'te Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomi, spor ve kongre turizminin yanı sıra özellikle sağlık turizmi potansiyelinin ön plana çıkarılacağını da belirten Davut Çetin, “EMITT Turizm Fuarı için güzel bir birliktelik sağlandı. Turizmin en önemli destinasyonu olan Antalya'yı bütün kurumlarımızla birlikte tanıtmak için hazırız” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOBB tarafından da desteklenen EMIT Fuarı'nı 103 ülkeden yerli ve yabancı 50 bin dolayında turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.