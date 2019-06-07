Antalya, bayramda 400 bin turist ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen yerli turistler, Akdeniz Bölgesi'ndeki tatil beldelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili dönemince yaklaşık 400 bin turistin Antalya'da konakladığını belirten TUROFED Başkanı Osman Ayık, “5 milyonun üzerinde seyahat trafiğinin oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da ekonomiye en az 10 milyar TL'lik hareket getirecek” dedi.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam 3 milyon 172 bin 25 turiste ev sahipliği yaptı. Sadece mayıs ayında toplam 1 milyon 646 bin 117 turisti ağırlayan kent, son yılların en iyi dönemini yaşarken, Haziran ayına denk gelen bayram tatilinde otellerde yoğunluk oluştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinin oldukça iyi geçtiğini belirtti. Yerli turistlerin yoğun talepte bulunduklarını ifade eden Ayık, “Sadece Akdeniz Bölgesi değil Türkiye'nin her yerinde yoğun bir bayram dönemi yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor. Herkes tatilini farklı bir şekilde planladı. Bayrama denk gelen dönemde gelen oldu. Bayramın 1'inci ve 2'nci gününde gelerek, hafta sonunu da içine alarak tatil yapan oldu. Yoğunluk Pazar gününe kadar devam edecek” dedi. Dönüşlerin peyderpey başladığını kaydeden Ayık, bayram tatili döneminde vatandaşların farklı planlar yaptığını dile getirdi.

“Ekonomiye 10 milyar TL'lik hareket getirecek”

Yaklaşık 400 bin kişinin konaklama tesislerinde konakladığının altını çizen TUROFED Başkanı Osman Ayık, “Geri kalan başka yönlü ziyaretlerde var. Eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunan vatandaşlarımız var. Memleket ziyareti yapan var. Bunların hepsi düşünüldüğü zaman 5 milyonun üzerinde seyahat trafiğinin oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da ekonomiye en az 10 milyar TL'lik hareket getirecek” ifadelerini kullandı.

Tatil döneminin yoğun geçtiğini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, herhangi bir problemin oluşmadığına dikkat çekti. Tesislerin dolu olduğunu belirten Atmaca, önümüzdeki hafta okulların tatile girmesiyle birlikte Türk misafirin yine tesisleri dolduracağını söyledi.

Öte yandan, deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanında vatandaşlar müzeler ve ören yerleri de ziyaret etmeyi unutmadı. 13 teşhir salonu, çocuk bölümü ve açık hava teşhiriyle bölgenin tarihini kronolojik olarak yansıtan Antalya Müzesi ve Antalya Atatürk Evi Müzesi de ziyaretçilerini ağırladı. Aynı zamanda Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti, Demre'de bulunan Noel Baba Kilisesi ve Aspendos'ta ziyaretçi akınına uğradı.

Mayıs ayında ilk sırayı Ruslar aldı

Mayıs ayında ülkelerine göre yolcular sıralamasında ilk 5 sırayı Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya aldı. İlk 5 ayda kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 246 bin 757'ken, sadece mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6'lık artışla Rusya'dan 805 bin 40 turist geldi. Rus turistlerin mayıs ayındaki toplam payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

İkinci sırayı ise yüzde 15'lik payla Almanlar yer alırken, gelen Alman turist sayısı 257 bin 395 oldu. Aynı zamanda 5 ayda kente gelen Alman turist sayısı 617 bin 354 kişi olarak kaydedildi. Üçüncü sırayı alan Ukrayna'dan 126 bin 685 turist gelirken, dördüncü sırada olan İngiltere'den 90 bin 510 kişi geldi.

Polonyalılar da ise yüzde 50 artış yaşandı. Mayıs ayında kente gelen Polonyalı turist sayısı 109 bin 603 oldu.