Antalya bayramda nüfusu kadar ziyaretçi ağırlayacak

Uzun Ramazan Bayramı tatili Antalya'ya ekonomide büyük ivme kazandıracak. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Türkiye genelinde 5 milyon kişinin kara, deniz ve havayolu ile seyahat edeceği ve bunun 10 milyar TL gibi bir ekonomik hareketlilik kazandıracağı görünüyor" dedi.

Ramazan ayının son günlerine doğru gelinmesiyle 9 günlük bayram tatili hazırlıkları da hız kazandı. Ramazan Bayramı tatili, 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazar günü son erecek. Özellikle Akdeniz'de otellerin büyük bir bölümünün dolması turizmcilere de bayram sevinci yaşattı. Otellerde bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Turizmcilere göre yarın başlayacak olan bayram tatilindeki turist hareketliliği ekonomide 10 milyar liralık hareketliliğe neden olacak. Antalya yerli turistten yazlıkçı, günübirlik gelenler, dost ve akraba ziyaretçileriyle ve yabancı turistle birlikte 2 milyon kişiyi misafir edecek. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaklaşık 650 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Antalya'da otellerde yüzde 100'e varan doluluk olduğunu belirtti. Ayık yüzde 20 yerli turistle beraber bayramdaki turizm hareketliliğin 2 milyonu bulacağını kaydetti. Ayık, "Antalya bu bayramda nüfusuna yakın oranda tatilci ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

POYD Başkanı Atmaca: "5 milyon kişi seyahat edecek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, otellerin dolduğunu ve 9 günlük tatilin Antalya'ya çok ciddi bir ivme kazandıracağını belirterek, "Antalya Türkiye turizminin başkenti ve en çok talep gören tatil yeri, bu nedenle çok ciddi bir kalabalık ve buna bağlı önemli bir ekonomik kazanım olacak. Tesislerimizin büyük bir bölümü doldu. Türkiye genelinde 5 milyon kişinin kara, deniz ve havayolu ile seyahat edeceği ve bunun 10 milyar TL gibi bir ekonomik hareketlilik kazandıracağı görünüyor" diye konuştu.

Atmaca, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Bu uzun tatilin bayram tadında geçmesi için özellikle karayolu ile seyahat edecek vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Trafik kurallarına uymalarını hatırlatarak, geç gidin ama güç gitmeyin diyorum. Bu uzun tatilin unutulmaz anılar ile hatırlanması için bizler sizleri bekliyoruz" mesajını verdi.