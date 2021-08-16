Kepez Belediyesi'nin, gençleri bilimin ışığında geleceğe hazırlamayı hedeflediği Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır hale getirildi.

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Eski Dokuma Fabrikası içerisindeki 12 bin 500 metre karelik alana TÜBİTAK işbirliğinde kurulan Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezi, açılış için gün sayıyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı ve 14 Ağustos'ta açılması planlanan Antalya Bilim Merkezi, ülke genelinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Aylar öncesinden kapılarını deneme eğitimleri için öğrencilere açan Antalya Bilim Merkezi'nde çocuk ve gençler deneysel ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Bilim Merkezi, daha resmi açılışı yapılmadan gelecek nesillerin bilime ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak imkanları Antalya'nın çocuk ve gençlerine sunuyor. Kuruluş aşamasında birçok akademisyeni ağırlayarak, dikkatleri üzerine çeken Antalya Bilim Merkezi'nin açılışı da Kepez Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi(AÜ) işbirliğiyle üretilen elektrikli otomobille yapılacak.

Bilim Merkezi'nde neler var?

Eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde 12 bin metre kare alan üzerinde hizmet verecek olan Antalya Bilim Merkezi'nde tüm öğrencilerin yararlanabileceği donanımlı laboratuvarlar, sanal gerçeklik uygulamaları ile bilimsel ve teknolojik buluşların yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, eğlenerek bilimin öğrenilebileceği tüm yaş guruplarına hitap eden sergi salonları, öğrencilerin hem el becerilerinin geliştirildiği, hem de bilimsel ürünler ortaya koyabildiği bilim ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri, Akdeniz'in tarihi, biyolojik, tarımsal ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları ve eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar bulunuyor.