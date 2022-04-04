Antalya Bilim Merkezi'ne ‘Bilim Dalı Ödülü'

Kepez Belediyesi'nin 12 bin 500 metre kare alana kurduğu Türkiye'nin en büyük bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi, ATSO'nun 2022 Kök Ödülleri Kent Kategorisinde ‘Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın(ATSO) kuruluşunun 140. Yılında düzenlenen Kente Önem Katanlar(KÖK) 2022 yarışmasının kazananları ödüllendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla 31 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere aralayan Antalya Bilim Merkezi de, açılır açılmaz ilk ödülünü aldı. Kepez Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle kurduğu Antalya Bilim Merkezi, ATSO'nun 2022 Kök Ödülleri Kent Kategorisinde ‘Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bilim ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

“Bilim Merkezi'nde neler var?”

Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi özelliğine sahip Antalya Bilim Merkezi'nde; Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji-Kimya Atölyeleri ile bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuarlar bulunuyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, bilimsel ve teknoloji buluşlarının yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, tüm yaş grubuna hitap eden sergi salonları, bilim ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri yer alıyor. Akdeniz'in tarih, biyoloji, tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda bulunuyor.