Antalya Bilim Merkezi'nin atölye çalışmalarına yoğun ilgi

Antalya Bilim Merkezi'nin bilime ve bilimsel düşünceye ilgi çekmek, bilgi, beceri ve üretim yeteneğinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlediği atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park'ta Antalyalıların hizmetine kazandırdığı Bilim Merkezi, her gün yüzlerce çocuğu atölye çalışmasıyla buluşturuyor. Antalya Bilim Merkezi, okul öncesi atölye de 4-6 yaş, 7 farklı atölye de 7-14 yaş grubuna her hafta farklı kazanım ve konularla, eğlenceli etkinlik ve deneyimler sunuyor. Her yaşa hitap eden 14 farklı sergi alanı ise, özellikle bilim meraklısı ebeveynleri cezp ediyor. Etkileşimli deney düzeneklerinin sürekli güncellendiği merkezde çocuklar atölyelerde eğitim görürken, yetişkinler rehber eşliğinde müze alanlarını ziyaret ediyor. Önümüzdeki günlerde algı ve hareket sergi alanını gezi alanına dahil edeceklerini bildiren Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, “Daha fazla ziyaretçi ağırlayacağız. Okul öncesi atölye de 4-6 yaş, 7 farklı atölye de 7-14 yaş grubuna sunduğumuz atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor. Okulların atölyelere gösterdiği bu yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor” dedi.