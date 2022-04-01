Antalya BilimFest'te sağlık taraması

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesinde hizmet veren Mobil Sağlık Merkezi, Antalya BilimFest'te kanser taraması, göz taraması ve Kovid-19 aşılama uygulaması gerçekleştiriyor.

Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi'nin bu seferki durağı Antalya BilimFest oldu. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesinde hizmet veren Mobil Sağlık Merkezi, sağlık hizmetini BilimFest ziyaretçilerinin ayağına taşıdı. Bilimfest'te yerini alan Mobil Sağlık Merkezi'nde meme kanseri, bağırsak kanseri ve rahim kanseri taramaları yapılıyor. Kepez Sağlık Merkezi'nin yıllardır mahallelerde ve okullarda sürdürdüğü göz taramaları da yine BilimFest'te gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın büyük mücadele verdiği Covid-19 aşılama hizmeti de yine Mobil Sağlık Merkezi ile vatandaşlara sunuluyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi standında da festival ziyaretçilerine, kanser taramaları, göz taramaları ve covid-19 aşılama uygulamaları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.