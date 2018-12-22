Kepez Müteahhitler Derneği Üyeleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın inşaat sektöründe en büyük yatırımcılarından birinin Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Kepez'in Antalya'nın ön bahçesi olduğunu belirten Başkan Türel, “Antalya çok şanslı bir dönemden geçiyor. TBMM'de kanun çıkartabilecek şansa sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Şans insanlar gibidir. Her zaman ayağımıza gelmiyor bunu iyi değerlendirelim” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Müteahhitler Derneği Üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Ali Ünal ve dernek üyelerinin katıldığı kahvaltılı toplantıda konuşan Başkan Türel, kepeze yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyanın ikinci ülkesi olduğunu hatırlatan Başkan Türel, müteahhitlerin inanılmazı başardığını söyledi. İnşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu belirten Başkan Türel, “İnşaat sektörü ne kadar başarılı olursa ekonomi o kadar iyiye gider. Halkın refahı da o kadar yükselir” dedi. Kepez Belediyesi ile elele vererek inşaat sektörüne yeni yatırım imkanları açacak gayretleri ortaya koyduklarını anlatan Başkan Türel, Antalya'da inşaat sektörü itibariyle alt alta konulduğunda en büyük yatırıcılardan birinin altyapı ve üst yapısıyla büyükşehir belediyesi olduğuna dikkat çekti.

Kepez kalkınıyor

Müteahhit firmalarının da Kepez'i güzelleştirmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Türel, “Kepez eskiden Antalya'nın maalesef arka bahçesi görünümümdeydi. Ama şimdi Hakan başkanla el ele verdik. Kepez ilçemizi Antalya'nın ön bahçesi yaptık. 2009-2014 arası Hakan Başkan tek kanatla uçtu. Ama şimdi artık çift kanatla uçuyoruz. Kepezaltı santral projemiz Türkiye'nin en iyi en sorunsuz projesi. Yepyeni bir Antalya ortaya çıkardık. Bir çok mahallenin imar problemini el ele vererek çözebilme şansımız oldu. Düzenli planlama olmazsa hiç bişey olmaz. Kanalizasyon, yol, okul, spor alanı, arıtma olmaz. İmarsız alanda sizlerin de hizmet etme şansı yoktu. Şimdi yatırım alanları iş imkanı yapma şansınız oldu. Kepez şimdi Antalya'nın sizlerin de katkısıyla Antalya'nın ön bahçesi oldu. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Ama biz en kötü planı değil en iyiyi planlıyoruz. Kepez kalkınıyor, Antalya kalkınıyor, Türkiye kalkınıyor, alt yapısıyla üst yapısıyla”

Yeraltındaki hizmet görünmüyor

Antalya'ya geçtiğimiz günlerde son yüzyılın en yoğun yağmurunun yağdığını hatırlatan Başkan Türel, “Türkiye'ye son yüzyılda en son 1992 senesinde Marmaris'te en yoğun yağış 420 kg olarak gerçekleşmiş. Benim ilk dönemimde de son yüzyılın en yoğun yağmuru metre kareye 200 kg olarak yağmıştı. Eyvah demiştim. O zaman yağmur kanalları böyle de değildi. Geçen hafta Antalya'ya yine son yüz yılın en yoğun yağmuru 483 kg metre kare yağmur yağdı. Kemer'de bir köprü sel vesilesiyle yıkıldı. Allah hepimizi afetinden korusun . Son yüzyılın en yoğun yağmurunun yağdığı sürede yeni Raylı sistem güzergahı boyunca, Sakarya bulvarı dahil, Otogara kadar yürüdük. O yoğun yağışa rağmen en ufak bir sorun yaşamadı. Çünkü Süleyman Demirel Bulvarına dörde dört- iki arabanın üst üste geçeceği yağmur kanalı inşaa ettik. KDV'siyle birlikte 150 milyona yakın bir yatırımla tamamladık. Yerin altında olduğu için gözükmüyor. Eğer Süleyman Demirel Bulvarı eskisi gibi iki damla yağmura mahkum olsaydı ne şekilde olurdu bir düşünün” dedi.

Zengin Antalya

Yolun medeniyet olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Raylı sistem projemizi gerçekleştiriyoruz. Raylı sistem gittiği güzergaha değer katar. Raylı sistem güzergahındaki mülkiyet değerlerinin iki üç misli arttığını görüyoruz. Bu mülkiyet artışlarındaki değerler sizin kazancınız. Zengin bir Antalya olsun istiyoruz. Gıyasettin Keyhüsrev dört katlı en büyük kavşağımız. Gazi Bulvarı üstünde bir trafik sıkışıklığı yaşamadan geçiş koridoru sağladık. Atatürk, Çalkaya, Kömürcüler mahallesine bakın. Bu şahbaz bir kanun çıkartabilecek TBMM'de kanun çıkartabilecek şansa sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Şans insanlar gibidir ayağına her zaman gelmiyor bunu iyi değerlendirelim. Bu hizmetlerin gerçek sahibi sizlerseniz. Bu hizmetler sizin desteğiniz sayesinde oldu. Biz Kavşak yapacağız dediğimizde o dönemdeki belediye başkanı Antalyalılar üçüncü katta çay içerken yanından araba geçecek bu vatan hainliği demişti. Biz geçiyoruz yok öyle bişey. Zihniyet dediğim mesele bu. Yapmak istemezsen bahane üretirsin. Biz Antalya'yı kalkındırıyoruz”